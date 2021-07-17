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Число жертв наводнения в Германии достигло 133

09:36
  • суббота
  • 17 июля 2021

Власти не исключают, что будут новые жертвы

Как пишет в субботу газета Bild, на западе Германии число погибших из-за последствий разрушительного наводнения достигло 133.
Путин выразил соболезнования властям Германии в связи с жертвами наводнения

Уточняется, что в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия погибли не менее 43 человек, в Рейнланд-Пфальце - как минимум 90.

Вместе с тем днем ранее ситуация резко обострилась в городе Эрфтштадт под Кельном. Многие дома разрушены. Власти не исключают, что будут новые жертвы.

С понедельника на западе и юго-западе ФРГ шли ливни. Из берегов вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.

В регионе введен режим военной катастрофы. Многие жители остались без крыши над головой. Разрушены дома, дороги, объекты инфраструктуры. В уцелевших зданиях нет электричества. Последствия разгула стихии совместными усилиями устраняют спасатели и военные. Свою помощь предложила Франция.

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