Число жертв наводнения в Германии достигло 133

Власти не исключают, что будут новые жертвы
Как пишет в субботу газета Bild, на западе Германии число погибших из-за последствий разрушительного наводнения достигло 133.
Уточняется, что в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия погибли не менее 43 человек, в Рейнланд-Пфальце - как минимум 90.
Вместе с тем днем ранее ситуация резко обострилась в городе Эрфтштадт под Кельном. Многие дома разрушены. Власти не исключают, что будут новые жертвы.
С понедельника на западе и юго-западе ФРГ шли ливни. Из берегов вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.
В регионе введен режим военной катастрофы. Многие жители остались без крыши над головой. Разрушены дома, дороги, объекты инфраструктуры. В уцелевших зданиях нет электричества. Последствия разгула стихии совместными усилиями устраняют спасатели и военные. Свою помощь предложила Франция.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram