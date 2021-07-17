В Москве прощаются с Петром Мамоновым

Церемония проходит в Донском монастыре

В субботу в Донском монастыре началось прощание с основателем группы "Звуки Му", поэтом и актером Петром Мамоновым, передает ТАСС.

Позднее сегодня Мамонова похоронят на кладбище в подмосковном городе Верее. Там музыкант прожил более 20 лет.

Мамонов умер в возрасте 70 лет в четверг от последствий COVID-19. Чтобы проститься с артистом, в храме собрались его близкие, а также десятки поклонников. Люди несут цветы, внутри помещения установлены венки. Корреспондент агентства уточняет, что одним из первых пришел Павел Лунгин - режиссер фильмов "Такси-блюз" и "Остров".

Петр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года. С детства он проявил яркие артистические способности - любил танцевать, охотно исполнял шейк, рок-н-ролл, твист, уже в школьные годы демонстрировал невероятную пластику. В 80-х годах он создал группу "Звуки Му", потом освоил актерское мастерство. Петр Мамонов запомнился зрителям игрой в фильмах "Игла," "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Пепел".

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