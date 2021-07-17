На Украине разбился вертолет Ми-2

Есть погибшие

В Николаевской области на Украине потерпел крушение вертолет Ми-2, передает ТАСС со ссылкой на Государственную служба по ЧС.

Уточняется, что инцидент произошел вблизи села Зайве Николаевского района. Вертолет упал, а затем загорелся.

"Погибли два человека - пилот и помощник пилота", - сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован на площади 6 квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП привлекалось две единицы техники и восемь сотрудников ГСЧС.

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