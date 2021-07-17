ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине разбился вертолет Ми-2

10:10
  • суббота
  • 17 июля 2021

Есть погибшие

В Николаевской области на Украине потерпел крушение вертолет Ми-2, передает ТАСС со ссылкой на Государственную служба по ЧС.
Под Краснодаром разбился вертолёт Ми-2

Уточняется, что инцидент произошел вблизи села Зайве Николаевского района. Вертолет упал, а затем загорелся.

"Погибли два человека - пилот и помощник пилота", - сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован на площади 6 квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП привлекалось две единицы техники и восемь сотрудников ГСЧС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.