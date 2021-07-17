На Украине разбился вертолет Ми-2

Есть погибшие
В Николаевской области на Украине потерпел крушение вертолет Ми-2, передает ТАСС со ссылкой на Государственную служба по ЧС.
Уточняется, что инцидент произошел вблизи села Зайве Николаевского района. Вертолет упал, а затем загорелся.
"Погибли два человека - пилот и помощник пилота", - сказано в сообщении.
Пожар был ликвидирован на площади 6 квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП привлекалось две единицы техники и восемь сотрудников ГСЧС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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