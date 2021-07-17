Россия сократила вложения в американский госдолг

Об этом свидетельствуют данные Минфина США
Как следует из данных Минфина Соединенных Штатов, на которые ссылается РИА "Новости", в мае вложения России в американские гособлигации сократились примерно на 150 миллионов долларов.
Уточняется, что российский портфель составил 3,805 миллиарда долларов. В апреле показатель был на уровне 3,957 миллиарда, в марте - 3,976 миллиарда.
Начав распродавать свой портфель, Россия перестала входить в число крупнейших держателей американского госдолга. Так, в 2018 году он достигал 96 миллиардов долларов.
Соединенные Штаты подрывают доверие к своей валюте санкционной политикой, не раз отмечали российские власти.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram