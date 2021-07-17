Россия сократила вложения в американский госдолг

Об этом свидетельствуют данные Минфина США

Как следует из данных Минфина Соединенных Штатов, на которые ссылается РИА "Новости", в мае вложения России в американские гособлигации сократились примерно на 150 миллионов долларов.

Уточняется, что российский портфель составил 3,805 миллиарда долларов. В апреле показатель был на уровне 3,957 миллиарда, в марте - 3,976 миллиарда.

Начав распродавать свой портфель, Россия перестала входить в число крупнейших держателей американского госдолга. Так, в 2018 году он достигал 96 миллиардов долларов.

Соединенные Штаты подрывают доверие к своей валюте санкционной политикой, не раз отмечали российские власти.

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