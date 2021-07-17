В больнице умер сбитый машиной на западе Москвы пятилетний мальчик

Инцидент произошел на улице Авиаторов

Пострадавший в ДТП в пятницу на западе Москвы пятилетний мальчик умер в больнице, сообщила в Telegram столичная Госавтоинспекция.

"Мальчик, доставленный сегодня вертолетом в медучреждение после ДТП, скончался", - рассказали в ГАИ.

Инцидент произошел на улице Авиаторов, за рулем автомобиля Mazda находилась девушка. Машина сбила на нерегулируемом переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, четырех и пяти лет. Пятилетний мальчик получил перелом основания черепа. Все дети были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы поставила ход расследования на контроль.

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