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В больнице умер сбитый машиной на западе Москвы пятилетний мальчик

10:24
  • суббота
  • 17 июля 2021

Инцидент произошел на улице Авиаторов

Пострадавший в ДТП в пятницу на западе Москвы пятилетний мальчик умер в больнице, сообщила в Telegram столичная Госавтоинспекция.
Дети пострадали в ДТП на Ставрополье из-за лихача

"Мальчик, доставленный сегодня вертолетом в медучреждение после ДТП, скончался", - рассказали в ГАИ.

Инцидент произошел на улице Авиаторов, за рулем автомобиля Mazda находилась девушка. Машина сбила на нерегулируемом переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, четырех и пяти лет. Пятилетний мальчик получил перелом основания черепа. Все дети были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы поставила ход расследования на контроль.

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