Временно приостановлено движение на юго-западном участке Сокольнической линии метро

Поезда пока не будут ходить между станциями "Спортивная" и "Тропарево"

В столице до 8 августа приостановлено движение на юго-западном участке Сокольнической линии метро. Поезда временно не будут ходить между станциями "Спортивная" и "Тропарево". Там идет активное строительство Большой кольцевой линии.

В центре зала на "Проспекте Вернадского" появится пересадка на одноименную станцию БКЛ. Открытие этого участка позволит значительно разгрузить не только "красную" ветку, но и соседние.

На время строительства власти увеличили количество наземного транспорта. По маршруту курсируют около 200 бесплатных автобусов.

"Уже на 9 утра сегодняшнего дня наши компенсационные маршруты провезли более 10 тысяч человек. Это действительно достаточно высокий показатель.Мы просим заранее думать о своих маршрутах и строить их, учитывая альтернативные линии Московского метрополитена", - сообщила заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

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