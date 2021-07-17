Музы Монпарнаса и царство акул: чем заняться на выходных в Москве

Столица предлагает интересный досуг на любой вкус

Столичные парки, выставки, музеи в любом формате. В Пушкинском в эти выходные можно узнать, кто они - музы Монпарнаса. В "Аптекарском огороде" посмотреть на кровохлебку, на ВДНХ увидеть любовные игры песчаных акул. Рассказываем, как провести время интересно и с пользой.

Пушкинский музей идет в ногу со временем. Героини новой выставки - музы Монпарнаса - никогда не вели шумную жизнь. Так же тихо, в небольших экскурсионных группах, согласно заранее купленным онлайн билетам, ведут себя и первые посетители. Более полусотни картин, скульптура и рисунки, большинство из которых в России показываются впервые.

Эти художники, модели, коллекционеры и писатели более века назад были легендами. Сейчас - забыты, причем незаслуженно.

"Мы - продолжатели этих больших идей, которые возникли тогда. Первых попыток, иногда робких, потому что общество было не готово к тому, что женщина может быть его частью", - отметила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

Музеи и частные коллекции совершили чудо. В залах Пушкинского оживает Монпарнас - шумный, свободный и жестокий.

"Многие такие вещи на тот момент считались неприличными. Потому что та же Камилла Клодель, которая у нас здесь представлена, фигура трагическая, фигура ярчайшая. Она прежде стала ученицей Родена, его ассистенткой. Потом его возлюбленной и музой. Когда мать ее об этом узнала, она просто выгнала её из дома," - рассказала куратор выставки Наталья Кортунова.

В путешествие по ярким событиям 20 века можно отправиться и с Леонардом Бернстайном. Целый курс лекций знаменитого композитора и дирижера выложен в открытый доступ - причем бесплатно. Один клик - и добро пожаловать в Гарвард полувековой давности.

Любимые мелодии возникают в голове и в "Аптекарском огороде". Там сейчас период цветения царственных лилий. На очереди - кровохлебки и флоксы. Не упустить важное событие поможет все тот же онлайн.

"Практически без перерыва одна выставка будет сменять другую. Поэтому те, кто будет следить за анонсами на сайте, не пропустят ничего интересного", - заметил главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк.

Не менее интересно царство акул. "Москвариум" на ВДНХ запускает крупный онлайн-проект. Его участники - ихтиологи и экологи - развеют множество мифов. Например, о том, что акулы - кровожадные охотники за людьми. Оказывается, это не так. Акулы - уязвимые и очень влюбчивые.

"Как раз сейчас в "Москвариуме" можно наблюдать за гоном песчаных акул. Это очень хорошо видно. У самки очень яркие следы от зубов самца на теле. Это нормально, так у них проходит процесс ухаживания. А у самца, в свою очередь, можно отметить отсутствие некоторых зубов", - обратила внимание главный ихтиолог "Москвариума" на ВДНХ Ирина Мейнцер.

Чего можно лишиться в мире людей - из-за большого и светлого чувства - покажет на выходных наш канал. В воскресенье - "Дело судьи Карелиной". Что может сделать с безупречной репутацией и счастливым браком всего один вечер в компании с давним другом?

Еще страшнее, когда тебя попросту забыли. Блистательная Ирина Розанова в фильме "Забытая женщина". Что делать, если правда оказывается страшнее яда? И стоит ли ворошить даже самое жуткое прошлое?

Ольга Стрельцова, Мария Леванова, Елена Шмелева, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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