ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

По всей России продолжается прививочная кампания

11:37
  • суббота
  • 17 июля 2021

Один из самых больших пунктов вакцинации в Приволжском федеральном округе открылся в Уфе

В Москве двенадцать стационаров, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, возвращаются к плановой работе. Об этом сегодня заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Москва смягчает коронавирусные ограничения

Она отметила, что городу удалось пройти пиковые значения по заболеваемости, а количество ежедневных госпитализаций остается стабильным. Все благодаря эффективным ограничительным мерам и высокому темпу вакцинации.

Прививочная кампания продолжается по всей стране. Один из самых больших пунктов вакцинации в Приволжском федеральном округе открылся в Уфе. За день там принимают до полутора тысяч пациентов. Одновременно работают десять бригад медиков.

А в Туве, где накануне выявили максимальное число новых случаев ковида за все время пандемии, объявили полный локдаун. Закрыты детские сады, торговые центры, парки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.