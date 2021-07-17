По всей России продолжается прививочная кампания

Один из самых больших пунктов вакцинации в Приволжском федеральном округе открылся в Уфе

В Москве двенадцать стационаров, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, возвращаются к плановой работе. Об этом сегодня заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она отметила, что городу удалось пройти пиковые значения по заболеваемости, а количество ежедневных госпитализаций остается стабильным. Все благодаря эффективным ограничительным мерам и высокому темпу вакцинации.

Прививочная кампания продолжается по всей стране. Один из самых больших пунктов вакцинации в Приволжском федеральном округе открылся в Уфе. За день там принимают до полутора тысяч пациентов. Одновременно работают десять бригад медиков.

А в Туве, где накануне выявили максимальное число новых случаев ковида за все время пандемии, объявили полный локдаун. Закрыты детские сады, торговые центры, парки.

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