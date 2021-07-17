Собянин обсудил изменения Москвы в общественном штабе "Единой России"

Среди основных тем - доступная и качественная медицинская помощь

Развитие инфраструктуры, системы здравоохранения, благоустройство столицы обсуждали сегодня в общественном штабе "Единой России" в Москве. Мэр Сергей Собянин встретился с политиками, правозащитниками, деятелями культуры.

Среди основных тем - доступная и качественная медицинская помощь. Участники отметили, что в мегаполисе активно внедряется новый стандарт поликлиник. Говорили о переоснащении медучреждений для лечения пациентов с коронавирусом и необходимости реабилитации для тех, кто переболел.

Также речь шла о внедрении цифровых технологий, благоустройстве парков и улиц, капремонте жилых домов. Как подчеркнул Сергей Собянин, для гармоничного развития мегаполиса необходимо всегда поддерживать высокие темпы работы.

"Чем больше город, тем больше энергии необходимо придавать, чтобы город двигался. Небольшие темпы движения противопоказаны такому городу. Улучшения на 5-7 процентов не воспринимаются людьми, нужно в разы улучшать, тогда люди понимаю, чувствуют, что что-то происходит", - заявил градоначальник.

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