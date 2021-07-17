Двенадцать перепрофилированных под лечение COVID-19 столичных стационаров возвращаются к плановой работе

Москве удалось пройти пиковые значения по коронавирусу, отмечают власти

Как сообщили в субботу в пресс-службе комплекса социального развития Москвы, к плановой работе возвращаются временно перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19 столичные стационары, что стало возможным благодаря высоким темпам вакцинации и действующим в городе ограничениям.

"Москве удалось пройти пиковые значения, количество ежедневных госпитализаций остается стабильным. В связи с этим к плановому оказанию медицинской помощи возвращаются 11 городских стационаров и одна федеральная клиника", - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой (цитирует информагентство "Москва").

Заммэра уточнила, что также к плановому режиму вернулись работавшие как КТ-центры семь поликлиник.

Речь идет о ГКБ имени Виноградова, ГВВ №3, ГКБ имени Иноземцева (основная территория), ГКБ №24 (основная территория), ГКБ имени Мухина, клинических больницах №31, №51, №17, №29 имени Баумана, детской инфекционной больнице №6, а также двух корпусах больницы Первого МГМУ имени Сеченова и федеральном научно-клиническом центре ФМБА.

"В ряде госпиталей мы резервируем более 1 тысячи коечных мощностей, которые будут готовы начать прием пациентов с коронавирусом в любой момент, если того потребует ситуация. Принимать пациентов с ковидом продолжат более 14 тысяч коек", - добавила Ракова.

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