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В Белоруссии изменились правила пересечения границы

11:01
  • суббота
  • 17 июля 2021

Действуют новые установки с субботы

В условиях пандемии коронавируса с субботы был изменен порядок пересечения белорусской наземной границы, сообщает Государственный пограничный комитет республики.
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"Советом министров расширен перечень лиц, которым разрешается пересекать границу в период COVID-19, а также уменьшен срок самоизоляции при въезде в страну", - сказано в сообщении.

Отмечается, что теперь не чаще одного раза в шесть месяцев гражданам Белоруссии разрешается выезжать к месту постоянного жительства по документу, подтверждающему не только постоянное проживание в иностранном государстве, но и временное. Кроме того, разрешается выезд иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание на территории Белоруссии, в страну своего гражданства.

Вместе с тем с 10 до 7 дней снижен срок самоизоляции после въезда в Белоруссию. Освобождаются от нее те, кто имеет сертификат о пройденном курсе вакцинации от COVID-19.

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