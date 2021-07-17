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В России за сутки выявили 25116 новых случаев коронавируса

11:10
  • суббота
  • 17 июля 2021

В Москве заболел 4561 человек

Как сообщили в субботу в федеральном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в России выявили 25116 новых случаев заражения.
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"Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21437 человек", - уточнили в оперштабе.

Там добавили, что в Москве заболел 4561 человек, в Подмосковье - 2541 ,в Санкт-Петербурге - 1957.

За весь период пандемии в стране зарегистрировано 5933115 случаев COVID-19. Скончались 147655 пациентов.

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