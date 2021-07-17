Названы возможные причины ЧП с Ан-28 в Томской области

Самолет, на борту которого были 18 человек, совершил жесткую посадку в тайге

В Томской области началось расследование ЧП с Ан-28. В специальную комиссию вошли представители Росавиации, Минтранса и авиакомпании. Накануне самолет, на борту которого были 18 человек, - совершил жесткую посадку в тайге.

Главная версия происшествия в Томской области - у пассажирского Ан-28 в воздухе отказали оба двигателя. Но вот почему это произошло, из-за технической неисправности или ошибки пилотирования, сейчас выясняют следователи. Эксперты и пассажиры в один голос утверждают - только благодаря пилотам обошлось без жертв.

Сами летчики говорят, что решение принимали стремительно.

"Нам некогда было соображать, нужно было работу делать свою. Все штатно прошло, все хорошо", - сообщил второй пилот Фарух Хасанов.

После остановки турбин пилоты перевели машину в режим планирования. Искали место для посадки. Выбрали болотистую местность. Сели жестко. Самолет во время приземления перевернулся.

"Глаза когда я открыла, мы там все валяемся в салоне, я смотрю, надо мной женщина висит, прямо пристегнутая, я нашла у нее животе эту защелку. Отстегнула ее. Она упала, потом нам кричат - быстро выбирайтесь, мы там выбили окно аварийное, и в это окно все вылезли", - вспоминает пассажирка.

Было страшно, но никто не паниковал. Экипаж и пассажиры, опасаясь, что может загореться топливо, помогали друг другу быстро выбраться.

"Я пошел открывать запасной выход, и техник пошел открывать запасной выход, пилоты, получается, были в хвосте самолета. Там просто женщины и дети были, отвели всех от самолета, подождали некоторое время, потом вся команда и я, нас четыре человека было, пошли обратно к самолету и вещи начали доставать", - рассказывает другой пассажир.

Через три часа спасатели нашли место жесткой посадки. Людей эвакуировали вертолетами. Из 18 человек в больнице сейчас только двое. Пилот с переломом голени и девушка - у нее сотрясение мозга. У остальных легкие ушибы и, конечно, стресс. Но госпитализация не потребовалась.

"В данной ситуации они отделались испугом по большому счету, им очень повезло", - отметил главный травматолог Департамента здравоохранения Томской области Станислав Шагиахметов.

Точку в расследовании поставит расшифровка бортовых самописцев. Предварительно, турбины могли якобы обледенеть из резкого перепада температур. Примерно на 20 градусов. Погода была плохая. Рейс из городка Кедровый в Томск откладывали на 10 часов. В авиакомпании "Сила" говорят - самолет эксплуатировался 30 лет, но был исправен. Сертификат годности заканчивается только в следующем году. Да и экипаж после взлета не докладывал о поломках. Хотя, по словам пассажиров, которые регулярно пользуются услугами перевозчика, летать этим бортом было страшновато.

"Не первой свежести, я так думаю. Судя по его внешнему виду и нескольким история о том, что его несколько раз ремонтировали уже неоднократно", - говорят они.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. На экспертизу отправлены образцы топлива.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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