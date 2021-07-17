Киев разочаровался в Западе и готовится к повороту на Восток

Переговоры Байдена с Меркель лишь усилили недоверие украинских властей

На Украине разочарованы результатами переговоров Джо Байдена и Ангелы Меркель. На США и Германию обрушили ряд странных обвинений и упреков. Киев не понимает, как Запад собирается бороться с Россией, и требует конкретики. Если к ним не прислушаются, украинские политики грозят поменять покровителей.

Верховная рада уходит на каникулы. Законопроект о реформе Службы национальной безопасности, который обещали принять до конца сессии, так и остался на обсуждении. Разговоры о необходимости пересмотреть полномочия СБУ ведутся на Украине уже как минимум лет пять. Основная цель - ограничить функции ведомства. Например, полностью отстранить от расследования экономических преступлений. Этим вполне мог бы заняться Совет национальной безопасности.

"Сейчас фактически мы видим процесс ослабления СБУ. После реформы структура будет выполнять функции контрразведки, иметь ограниченный круг задач, касающихся государственной безопасности. Реформа должна ослабить СБУ и передать многие ее функции внутреннего контроля в управление органам, на которые влияют западные партнеры Украины", - отметил украинский экономический эксперт Александр Охрименко.

Возможно, именно поэтому Запад так торопит с принятием этого законопроекта. Накануне международная консультационная группа, в которую входят представители ЕС, НАТО и США, еще раз напомнила: реформа приближает Украину к стандартам истинно европейского государства. А потому неплохо было бы ускорить процесс. В Киеве к таким указкам давно привыкли, вот только хотелось бы получать что-то взамен.

Что конкретно - пан Зеленский, не стесняясь, обозначил во время недавнего визита в Германию. Украинский президент выставил счет за убытки от запуска "Северного потока - 2". Потребовал 2-3 миллиарда евро сразу, еще 5 в виде кредитов. Однако ответ западных коллег показался Киеву чересчур расплывчатым. Как выразился пресс-секретарь Зеленского - никакой конкретики.

"Для меня "Северный поток 2" - дополнительный проект, а не проект вместо транзита газа через Украину. Мы приложили много усилий, чтобы выработать с Россией и Украиной договор, который гарантирует газовый транзит до 2024 года", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Если Запад не начнет предпринимать решительные шаги, а будет лишь требовать, например, исполнения тех же Минских соглашений, то Украина вполне себе может найти новых единомышленников. Особенно в том, что касается противостоянию российской угрозе", - уверен советник главы офиса президента Алексей Арестович.

В интервью украинским СМИ политик заявил: для Незалежной начнется новый этап - с разворотом на Восток. "Вот они позвонят и скажут: вы плохие, имплементируйте "формулу Штайнмайера". Мы говорим: а мы не будем. И что дальше? И уходим к Китаю. Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков", - добавил он.

При этом Арестович не забыл упомянуть, что Украина все-таки может выполнить Минские соглашения, но за определенную цену. А именно - кредит миллиардов в десять долларов. В общем, пока это выглядит как неумелый и неуместный шантаж. Киев, очевидно, не в том положении, чтобы диктовать условия. Тем более Западу, от которого так зависит. Очевидно, это тот случай, когда формула "незаменимых нет" не работает.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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