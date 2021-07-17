Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 7643 пациентов

За сутки госпитализированы 1514 человек

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 7643 человека, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания. Всего в городе поправились 1274036 пациентов.

"В Москве выявлен 4561 новый случай заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1514 человек, скончались 102 пациента. На ИВЛ находится 588 человек", - добавили в оперштабе.

Там также напомнили, что вакцинация - единственный способ победы над пандемией. Сделать прививку можно в городских поликлиниках по записи, без нее - в павильонах "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в общественных местах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram