В Приамурье столкнулись два грузовых поезда

Погибли два человека

В Приамурье на 51 километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга на путях необщего пользования столкнулись два грузовых поезда, передает РИА "Новости" со ссылкой на следственное управление на транспорте СК.

В результате ЧП два человека погибли, еще двое пострадали.

Источник агентства отметил, что с рельсов сошли 96 вагонов. Пассажирское сообщение на месте столкновения не осуществляется.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

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