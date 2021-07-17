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В Приамурье столкнулись два грузовых поезда

12:56
  • суббота
  • 17 июля 2021

Погибли два человека

В Приамурье на 51 километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга на путях необщего пользования столкнулись два грузовых поезда, передает РИА "Новости" со ссылкой на следственное управление на транспорте СК.
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В результате ЧП два человека погибли, еще двое пострадали.

Источник агентства отметил, что с рельсов сошли 96 вагонов. Пассажирское сообщение на месте столкновения не осуществляется.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

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