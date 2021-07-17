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Мишустин поручил провести инвентаризацию вакцин против COVID-19

13:04
  • суббота
  • 17 июля 2021

Займутся этим Минпромторг и Минздрав

Минпромторг и Минздрав должны провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса, соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом в субботу со ссылкой на пресс-службу кабмина пишет РИА "Новости".
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Как уточнили власти, отмечались задержки в доставке препаратов в регионы на фоне повышенного спроса. О проведенной работе ведомства должны отчитаться до 21 июля.

Ранее Мишустин отметил, что эпидемиологическая ситуация в России остается сложной и действовать надо на опережение, в связи с чем в регионах следует формировать достаточный резерв коечного фонда и лекарств.

Кроме того, по словам премьера, необходимо продолжать тестирование россиян на COVID-19.

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