На Кубе заявили о 100%-ной эффективности вакцины Abdala

Вводится она тремя дозами

Издание Cuba Debate сообщило со ссылкой на Центр генной инженерии и биотехнологии Кубы, что вакцина от коронавируса Abdala, разработанная там, имеет эффективность 100% против тяжелых случаев COVID-19.

Выяснилось это, уточняется в материале, в ходе третьей фазы испытаний.

Что касается средней и легкой симптоматики, эффективность Abdala оценили в 92,28%. В испытаниях участвовали более миллиона человек.

Ранее власти Кубы выдали разрешение на экстренное применение вакцины Abdala. Вводится она тремя дозами.

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