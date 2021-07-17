Глава ДНР: Донбассу нужна правда о трагедии MH17

Международное следствие игнорирует имеющиеся у ДНР данные

На востоке самопровозглашенной Донецкой народной республики состоялось мероприятие в память о погибших в крушении малайзийского Boeing. Его посетил глава ДНР Денис Пушилин.

"Нам нечего скрывать, нам нужна правда. Мы знаем, что такое терять близких. Мы разделяем боль утраты родственников погибших в этой чудовищной катастрофе. Донбассу нужна правда, а погибшим - вечная память", - высказался Пушилин о ходе расследования авиакатастрофы (цитата по ТАСС).

Глава ДНР добавил, что власти республики готовы предоставить всю имеющуюся у них информацию о случившемся, но международное следствие не проявляет активности в этом направлении. "Может быть, потому что им этого не нужно? Потому что они знают, но не могут озвучить настоящего виновника?" - высказал предположение Пушилин.

Он уточнил при этом, что трагедия малайзийского Boeing - "чудовищная провокация Украины".

Судебный процесс по делу по делу о крушении в Донецкой области Украины Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17, идет в Нидерландах с 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - трое россиян и украинец. Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года.

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