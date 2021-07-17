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В Чечне задержали подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации

14:08
  • суббота
  • 17 июля 2021

Изъяты поддельные бланки, печати и штампы

Как сообщили в субботу в управлении Министерства внутренних дел по Чеченской Республике, полицейские задержали двоих жителей региона за подделку и реализацию сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
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Уточняется, что изначально в селе Алхан-Кала был задержан 63-летний мужчина. "Злоумышленник занимался подделкой и реализацией сертификатов о проведении вакцинации от COVID-19", - уточнили в ведомстве.

У задержанного изъяли фальшивые бланки, печати и штампы.

Позже выяснилось, что помогал нарушителю житель Грозного 1974 года рождения. Он тоже задержан.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об изготовлении и обороте поддельных документов.

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