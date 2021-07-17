Собянин обсудил стратегию развития Москвы с кандидатами в Госдуму от "ЕР"

Столица будет выходить на новый уровень стандартов во всех сферах

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с кандидатами в Государственную думу от "Единой России" стратегию развития города. Состоялась встреча в Штабе общественной поддержки Московского городского регионального отделения партии.

"Всегда хотелось бы перейти на новый уровень стандарта. И в поликлиниках мы такие шаги начали делать, потому что, действительно, сколько бы мы не говорили об улучшении здравоохранения, когда люди приходят в первичное звено - в наши поликлиники, построенные в 1960-70-х годах, а то и раньше, сложно сказать об улучшении дел в здравоохранении", - подчеркнул глава города.

Как добавил мэр, было принято решение о создании на базе морально устаревших корпусов суперсовременных поликлиник по новому стандарту . Такие же изменения, продолжил градоначальник, ожидают и школы.

По словам Собянина, в развитии столицы важен системный подход: важно определить, в какой отрасли происходят изменения, как развивается система, к каким результатам это приводит.

Кандидаты в Госдуму от "Единой России" предложили свои идеи по повышению доступности инфраструктуры для жителей построенных по реновации домов, а также развитию здравоохранения и транспортной инфраструктуры, созданию новых мест досуга и отдыха.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратил особое внимание на меры поддержки семей. Он подчеркнул, что многодетная семья в России должна богатеть с рождением каждого ребенка.

"У москвичей есть вещи решаемые, а есть просто пожелания, и по всем по ним мы обязательно будем давать обратную связь для того, чтобы наши избиратели понимали, что именно будет сделано в ближайшие пять лет", - добавил Толстой.

В свою очередь главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко напомнила, что Москва первой создала стандарт быстрого переоснащения клиник под лечение коронавируса. Кроме того, она предложила обсудить реабилитацию пациентов, переболевших COVID-19, отметив, что этот вопрос "выходит на передний план".

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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