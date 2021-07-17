ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Жуковском началась репетиция программы открытия МАКС-2021

14:47
  • суббота
  • 17 июля 2021

Мастерство оттачивают лучшие летчики России

В подмосковном Жуковском - высший пилотаж. Там началась репетиция летной программы, которая откроет авиакосмический салон МАКС-2021. Мастерство оттачивают лучшие летчики России. Множество сюрпризов приготовили пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи".
Фигуры высшего пилотажа и новейшие истребители: что покажут на МАКС-2021

Первой в небо поднялась группа вертолетов Ка-32, Ка-52, АНСАТ, Ми-35М. Затем эти модели совершили одиночные полеты. Вслед за вертолетом наступила очередь самолетов МС-21-310 и 300. Это отечественный среднемагистральный пассажирский самолет, который разрабатывается объединенным конструкторским бюро Яковлева.

Впервые для публичного посещения салон воздушного судна открыли во время прошлого МАКСа. Всего таких машин собрано 7. Ожидается, что уже в следующем году МС-310 запустят в серийное производство. Борт сможет перевозить около 150 пассажиров.

В репетиции принимают участие не только гражданские, но и боевые машины - тяжелые истребители, реактивные и учебно-тренировочные самолеты. И, конечно, авиационная элита - группы высшего пилотажа "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты". Фигуры, выполняемые российскими асами, всегда захватывающее шоу для зрителей.

Всего в течение пяти дней в демонстрационных полетах примут участие около 100 летательных аппаратов, а еще 130 будут выставлены на аэродроме. Пожалуй, главная премьера и интрига МАКС-21 - это новейшая разработка корпрорации "Ростех". На днях она опубликовала в Facebook фотографию военного самолета. На снимке он показан в чехле. Ожидается, что это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. Также будет применена технология малой заметности. Это будет первый российский однодвигательный истребитель. Разработку ведет компания "Сухой".

Еще на авиасалоне МАКС-2021 представят неуправляемую авиационную ракету С-13Б повышенной эффективности. Ее разработали в Новосибирске. И так называемого "убийцу дронов" - радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов "ROSC-1".

Авиасалон будет работать с 20 по 25 июля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолеты пилотажной группы "Стрижи"
Самолеты пилотажной группы "Стрижи"
Летчик пилотажной "Русские витязи"
Летчик пилотажной "Русские витязи"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.