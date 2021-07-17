В Жуковском началась репетиция программы открытия МАКС-2021

Мастерство оттачивают лучшие летчики России

В подмосковном Жуковском - высший пилотаж. Там началась репетиция летной программы, которая откроет авиакосмический салон МАКС-2021. Мастерство оттачивают лучшие летчики России. Множество сюрпризов приготовили пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи".

Первой в небо поднялась группа вертолетов Ка-32, Ка-52, АНСАТ, Ми-35М. Затем эти модели совершили одиночные полеты. Вслед за вертолетом наступила очередь самолетов МС-21-310 и 300. Это отечественный среднемагистральный пассажирский самолет, который разрабатывается объединенным конструкторским бюро Яковлева.

Впервые для публичного посещения салон воздушного судна открыли во время прошлого МАКСа. Всего таких машин собрано 7. Ожидается, что уже в следующем году МС-310 запустят в серийное производство. Борт сможет перевозить около 150 пассажиров.

В репетиции принимают участие не только гражданские, но и боевые машины - тяжелые истребители, реактивные и учебно-тренировочные самолеты. И, конечно, авиационная элита - группы высшего пилотажа "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты". Фигуры, выполняемые российскими асами, всегда захватывающее шоу для зрителей.

Всего в течение пяти дней в демонстрационных полетах примут участие около 100 летательных аппаратов, а еще 130 будут выставлены на аэродроме. Пожалуй, главная премьера и интрига МАКС-21 - это новейшая разработка корпрорации "Ростех". На днях она опубликовала в Facebook фотографию военного самолета. На снимке он показан в чехле. Ожидается, что это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. Также будет применена технология малой заметности. Это будет первый российский однодвигательный истребитель. Разработку ведет компания "Сухой".

Еще на авиасалоне МАКС-2021 представят неуправляемую авиационную ракету С-13Б повышенной эффективности. Ее разработали в Новосибирске. И так называемого "убийцу дронов" - радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов "ROSC-1".

Авиасалон будет работать с 20 по 25 июля.

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