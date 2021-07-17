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На Западе Москвы завершили строительство Храма Всех Святых

15:15
  • суббота
  • 17 июля 2021

Шатровая церковь из красного кирпича выполнена в стиле архитектуры 17 века

Советник мэра Москвы и Патриарха Владимир Ресин посетил Храм Всех Святых в районе Филевская пойма на западе столицы, строительство которого завершилось в субботу.

Шатровая церковь из красного кирпича выполнена в стиле архитектуры 17 века. На фасаде барельефы с изображениями святых. Декор - ромбы и кокошники вручную вырезали из белого камня. Стены и своды внутри здания расписаны художниками.

При храме действует воскресная школа, детский сад и молодежный хор.

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