Кириенко рассказал о развитии платформы "Россия - страна возможностей"

Интеграцию между проектами можно увеличить

Развитие платформы "Россия - страна возможностей" обсудили сегодня в подмосковном Солнечногорске. Там в эти дни проходит форум "Территория смыслов".

Участвуют 350 человек. Это те, кто проявил себя в конкурсах "Большая перемена", "Цифровой прорыв" и других проектах президентской платформы. Активисты разработали предложения по совершенствованию форматов работы со школьниками и студентами, которые позволят привлечь к участию в проектах еще больше молодых людей. Своими идеями поделился и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Проблему нельзя решать количественным способом - увеличением количества проектов. Мы резко потеряем качество. Можно попробовать усилить интеграцию между проектами платформы "Россия - страна возможностей", что сегодня довольно часто происходит. И вообще, другими проектами, которые в государстве направлены на самореализацию молодежи, на развитие, самосовершенствование", - заявил он.

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