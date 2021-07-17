Собянин дал старт предвыборной кампании "Единой России" в столице

Через пять лет Москва будет совершенно другим городом, заявил мэр

На встрече с кандидатами и сторонниками в штабе общественной поддержки лидер московского списка "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму Сергей Собянин дал старт избирательной кампании партии. Он заметил, что "не знает другой силы, которая может взяться и решить".

"Единая Россия" - это как раз такая сила, которая волочет на себе этот воз, не занимаясь популизмом, ничего не обещая лишнего, но решая, решая в общей команде", - подчеркнул Собянин.

По его словам, "Единая Россия" - это не только депутаты Госдумы, но и местное самоуправление, городская дума, мэр, его команда.

"Это команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами защиты России и от всяких внешних угроз, и от внутренних проблем", - добавил градоначальник.

Несмотря на все сложности в период пандемии, продолжил он, ни одна программа не была остановлена.

"Москва, несмотря ни на какие проблемы, будет дальше развиваться, причем активно развиваться. Причем не просто так активно и активно, а самым динамичным образом в мире", - обратил внимание мэр.

Через пять лет Москва будет совершенно другим городом - лучше и комфортнее, уточнил Собянин, но для этого нужно доверие людей, которые проголосуют. Важно говорить о проблемах, которые есть, ведь это способ решать их, менять Москву, делать город современнее.

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