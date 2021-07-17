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Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ

11:20
  • суббота
  • 17 июля 2021

Руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" ответила согласием

В ходе встречи в штабе общественной поддержки с кандидатами и сторонниками партии "Единая Россия" мэр Москвы Сергей Собянин предложил правозащитнице, руководителю АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлане Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ.
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"Что касается ЖКХ, то это, конечно, такая большая тема. Я знаю, вы очень профессионально занимаетесь этой темой, активно. Если вам не сложно, приглашаю вас стать советником на общественных началах по вопросам ЖКХ", - сказал градоначальник.

Он добавил, что в спектр обязанностей советника будет входить обобщение обсуждаемых требований и инициатив.

Разворотнева поблагодарила за оказанное доверие и выразила согласие. Она подчеркнула, что для нее получить такое предложение - большая часть.

"Я надеюсь, что действительно буду полезна и городу, и людям", - добавила правозащитница.

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