Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ

Руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" ответила согласием

В ходе встречи в штабе общественной поддержки с кандидатами и сторонниками партии "Единая Россия" мэр Москвы Сергей Собянин предложил правозащитнице, руководителю АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлане Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ.

"Что касается ЖКХ, то это, конечно, такая большая тема. Я знаю, вы очень профессионально занимаетесь этой темой, активно. Если вам не сложно, приглашаю вас стать советником на общественных началах по вопросам ЖКХ", - сказал градоначальник.

Он добавил, что в спектр обязанностей советника будет входить обобщение обсуждаемых требований и инициатив.

Разворотнева поблагодарила за оказанное доверие и выразила согласие. Она подчеркнула, что для нее получить такое предложение - большая часть.

"Я надеюсь, что действительно буду полезна и городу, и людям", - добавила правозащитница.

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