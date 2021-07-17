Власти рассказали, как в Москве будет праздноваться Курбан-байрам

Из-за COVID-ограничений коллективных богослужений не планируется

Как стало известно в субботу, Советы улемов мусульманских религиозных организаций решили, что в связи с сохранением в Москве коронавирусных ограничений праздник Курбан-байрам 20 июля пройдет в мечетях города без верующих - с участием только мусульманского духовенства.

Уточняется, что массовые коллективные богослужения не будут проходить на прилегающих к мечетям территориях, а также на временных альтернативных площадках.

В Москве и Московской области утром 20 июля будут организованы онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире.

Советы улемов мусульманских религиозных организаций рекомендуют верующим провести праздник дома и не подвергать свое здоровье риску. Все каноны можно будет соблюсти, единственное, что окажется недоступно, - коллективная праздничная молитва в мечети.

Забой животных в городской черте не производится.

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