ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти рассказали, как в Москве будет праздноваться Курбан-байрам

15:35
  • суббота
  • 17 июля 2021

Из-за COVID-ограничений коллективных богослужений не планируется

Как стало известно в субботу, Советы улемов мусульманских религиозных организаций решили, что в связи с сохранением в Москве коронавирусных ограничений праздник Курбан-байрам 20 июля пройдет в мечетях города без верующих - с участием только мусульманского духовенства.

Уточняется, что массовые коллективные богослужения не будут проходить на прилегающих к мечетям территориях, а также на временных альтернативных площадках.

В Москве и Московской области утром 20 июля будут организованы онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире.

Советы улемов мусульманских религиозных организаций рекомендуют верующим провести праздник дома и не подвергать свое здоровье риску. Все каноны можно будет соблюсти, единственное, что окажется недоступно, - коллективная праздничная молитва в мечети.

Забой животных в городской черте не производится.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Намаз в Московской Соборной мечети в день праздника Курбан-байрам
Намаз в Московской Соборной мечети в день праздника Курбан-байрам
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.