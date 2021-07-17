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Виновницу смертельного ДТП на западе Москвы отправили под домашний арест

16:23
  • суббота
  • 17 июля 2021

Девушка сбила троих детей на пешеходном переходе

Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения для 18-летней Валерии Башкировой, которая устроила смертельное ДТП на западе Москвы.
Сбившая трех детей в Москве девушка рассказала о ДТП

Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов. Находясь за рулем автомобиля Mazda, девушка сбила на переходе троих детей в возрасте 9 месяцев, 4 и 5 лет. Пятилетний мальчик получил перелом основания черепа. Врачи не смогли спасти ему жизнь. Остальные дети находятся в больнице. Было возбуждено уголовное дело.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - цитирует ТАСС представителя прокуратуры.

Уточняется, что состояние опьянения у девушки экспертизой не подтвердилось. Московский главк СК инициировал передачу дела из полиции в свое ведомство.

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