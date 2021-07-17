Петра Мамонова похоронили в подмосковной Верее

Музыкант прожил в этом городе более 20 лет

Основателя группы "Звуки Му", поэта и актера Петра Мамонова похоронили на кладбище в подмосковном городе Верея, передает ТАСС.

Ранее в субботу с артистом попрощались в Донском монастыре. В последний путь Мамонова проводили овациями. На церемонию собрались десятки людей.

После этого траурный кортеж отправился в Верею. Музыкант прожил там более 20 лет. Сам он рассказывал в интервью, что переехал туда из Москвы, когда после 45 лет понял, что "жить стало незачем".

Мамонов умер в возрасте 70 лет 15 июля от последствий коронавирусной инфекции. Он известен не только музыкальным творчеством, но также театральными ролями и работами в фильмах Павла Лунгина "Такси-блюз", "Остров" и "Царь".

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