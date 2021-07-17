Иммунолог рассказал о последствиях ревакцинации

Ученые не видят возможного вреда для здоровья
Иммунолог Николай Крючков отметил в беседе с изданием "Московский комсомолец", что постоянная ревакцинация от COVID-19 не угрожает иммунитету. Специалисты, добавил он, активно заняты исследованием антитело-зависимого усиления инфекции.
"Однократные схемы вакцинации значимых эффектов АЗУИ не выявляли. Как будет при многократных схемах, еще неясно", - уточнил эксперт.
По его словам, есть вероятность, что при ревакцинации иммунный ответ будет смещаться в сторону аллергоподобного. Этот эффект, заметил Крючков, есть у многих вакцин.
"Однако он слабый и возможен только при многократных введениях", - объяснил иммунолог.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram