Иммунолог рассказал о последствиях ревакцинации

Ученые не видят возможного вреда для здоровья

Иммунолог Николай Крючков отметил в беседе с изданием "Московский комсомолец", что постоянная ревакцинация от COVID-19 не угрожает иммунитету. Специалисты, добавил он, активно заняты исследованием антитело-зависимого усиления инфекции.

"Однократные схемы вакцинации значимых эффектов АЗУИ не выявляли. Как будет при многократных схемах, еще неясно", - уточнил эксперт.

По его словам, есть вероятность, что при ревакцинации иммунный ответ будет смещаться в сторону аллергоподобного. Этот эффект, заметил Крючков, есть у многих вакцин.

"Однако он слабый и возможен только при многократных введениях", - объяснил иммунолог.

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