ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иммунолог рассказал о последствиях ревакцинации

17:00
  • суббота
  • 17 июля 2021

Ученые не видят возможного вреда для здоровья

Иммунолог Николай Крючков отметил в беседе с изданием "Московский комсомолец", что постоянная ревакцинация от COVID-19 не угрожает иммунитету. Специалисты, добавил он, активно заняты исследованием антитело-зависимого усиления инфекции. 
"Привиться логично": как продвигается вакцинация в российских регионах

"Однократные схемы вакцинации значимых эффектов АЗУИ не выявляли. Как будет при многократных схемах, еще неясно", - уточнил эксперт.

По его словам, есть вероятность, что при ревакцинации иммунный ответ будет смещаться в сторону аллергоподобного. Этот эффект, заметил Крючков, есть у многих вакцин.

"Однако он слабый и возможен только при многократных введениях", - объяснил иммунолог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.