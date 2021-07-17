Минтруд разъяснит работодателям порядок вакцинации

Ведомство получило соответствующее поручение от премьера
Министерство труда и социальной защиты России должно будет разъяснить организациям порядок вакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение Минтруду и Роспотребнадзору дал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных", - сказано в тексте поручения на сайте кабмина.
Уточняется также, что о результатах ведомства должны доложить до 20 июля.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные работодатели выполнили задачу по вакцинации сотрудников от коронавируса. На многих предприятиях, в частности, в сферах здравоохранения и образования, показатель приближается к 70%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram