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Минтруд разъяснит работодателям порядок вакцинации

17:26
  • суббота
  • 17 июля 2021

Ведомство получило соответствующее поручение от премьера

Министерство труда и социальной защиты России должно будет разъяснить организациям порядок вакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение Минтруду и Роспотребнадзору дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин поручил провести инвентаризацию вакцин против COVID-19

"Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных", - сказано в тексте поручения на сайте кабмина.

Уточняется также, что о результатах ведомства должны доложить до 20 июля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные работодатели выполнили задачу по вакцинации сотрудников от коронавируса. На многих предприятиях, в частности, в сферах здравоохранения и образования, показатель приближается к 70%.

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