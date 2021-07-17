В Гане случилась вспышка птичьего гриппа

Власти страны признали проблему
Как передает в субботу агентство Bloomberg, в трех регионах Ганы произошла вспышка птичьего гриппа, о чем проинформировали власти страны.
Уточняется, что затронуты рискуют оказаться 600 тысяч птиц в сельскохозяйственном секторе. Также известно, что уже 6 тысяч птиц умерли от болезни.
Правительство запретило перемещение домашней птицы внутри затронутых гриппом регионов.
Кроме того, прекращен импорт из Нигерии и Того.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram