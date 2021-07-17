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В Гане случилась вспышка птичьего гриппа

17:57
  • суббота
  • 17 июля 2021

Власти страны признали проблему

Как передает в субботу агентство Bloomberg, в трех регионах Ганы произошла вспышка птичьего гриппа, о чем проинформировали власти страны.
В Китае человек впервые заразился птичьим гриппом H10N3

Уточняется, что затронуты рискуют оказаться 600 тысяч птиц в сельскохозяйственном секторе. Также известно, что уже 6 тысяч птиц умерли от болезни.

Правительство запретило перемещение домашней птицы внутри затронутых гриппом регионов.

Кроме того, прекращен импорт из Нигерии и Того.

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