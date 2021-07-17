Кудрин назвал причины развала СССР

Власть опоздала с реформами
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин дал интервью газете "Коммерсантъ", в котором порассуждал в том числе о распаде Советского Союза.
Как отметил глава СП, одной из причин случившегося стала "затяжка" с реформами и перестройкой экономики.
"То есть в общем-то в этом смысле развал СССР предопределен был последним его десятилетием", - уточнил Кудрин.
Он добавил, что СССР оказался неготов к реформированию экономики - та год за годом теряла эффективность. Выводы, продолжил спикер, необходимо сделать из следующего: Советский Союз постепенно переставал быть центром притяжения, терял экономическую привлекательность. При этом его распада никто не прогнозировал.
"Мы предполагали, что какой-то будет переход от плана к рынку, и мы даже сценарии писали. Но что это произойдет в условиях развала…", -сказал Кудрин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram