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Есть пострадавшие: автобус попал в ДТП в Крыму

18:59
  • суббота
  • 17 июля 2021

На автодороге Симферополь - Алушта - Ялта

На автодороге Симферополь - Алушта - Ялта произошло ДТП с участием рейсового автобуса, передает РИА "Новости" со ссылкой на управление МВД по Крыму.
Массовое ДТП произошло на МКАД перед Можайским шоссе

Произошло столкновение с легковым автомобилем Volkswagen и микроавтобусом Mercedes. Следовал автобус по маршруту Партенит - Симферополь.

Три человека получили травмы - какой степени тяжести, не уточняется.

По предварительной оценке правоохранительных органов, водитель автобуса нарушил скоростной режим и ошибся с выбором дистанции. Дополнительные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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