Есть пострадавшие: автобус попал в ДТП в Крыму

На автодороге Симферополь - Алушта - Ялта
На автодороге Симферополь - Алушта - Ялта произошло ДТП с участием рейсового автобуса, передает РИА "Новости" со ссылкой на управление МВД по Крыму.
Произошло столкновение с легковым автомобилем Volkswagen и микроавтобусом Mercedes. Следовал автобус по маршруту Партенит - Симферополь.
Три человека получили травмы - какой степени тяжести, не уточняется.
По предварительной оценке правоохранительных органов, водитель автобуса нарушил скоростной режим и ошибся с выбором дистанции. Дополнительные обстоятельства ДТП устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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