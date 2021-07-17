PR-менеджер рассказала о состоянии МакSим

Певица остается в коме на ИВЛ

PR-менеджер певицы Марины Абросимовой (МакSим) Яна Богушевская сообщила, что состояние артистки все еще тяжелое.

"На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое", - приводит слова менеджера ТАСС.

Богушевская при этом отказалась комментировать фигурирующую в СМИ информацию о том, что у МакSим отказало правое легкое. Все, что связано с врачебной тайной, раскрывают лишь семье певицы.

Ранее менеджер МакSим сообщила, что о выводе ее из медикаментозной комы пока говорить рано.

Прежде госпитализированную с пневмонией певицу ввели в искусственную кому на аппарате ИВЛ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram