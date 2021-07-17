PR-менеджер рассказала о состоянии МакSим

Певица остается в коме на ИВЛ
PR-менеджер певицы Марины Абросимовой (МакSим) Яна Богушевская сообщила, что состояние артистки все еще тяжелое.
"На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое", - приводит слова менеджера ТАСС.
Богушевская при этом отказалась комментировать фигурирующую в СМИ информацию о том, что у МакSим отказало правое легкое. Все, что связано с врачебной тайной, раскрывают лишь семье певицы.
Ранее менеджер МакSим сообщила, что о выводе ее из медикаментозной комы пока говорить рано.
Прежде госпитализированную с пневмонией певицу ввели в искусственную кому на аппарате ИВЛ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram