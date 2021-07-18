Собянин заявил об эффективности вакцины против штамма "дельта"

Это подтвержденные данные

Российские вакцины от коронавирусной инфекции достаточно эффективны против нового штамма "дельта". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это подтверждает анализ большого массива официальных данных.

"Мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело болели, были или нет госпитализированы", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" (цитата по АГН "Москва").

В целом темпы роста заболеваемости в России снижаются. Смягчить ограничения в столице позволил успешный ход вакцинации. Между тем, по словам врачей, расслабляться рано.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные работодатели выполнили задачу по вакцинации сотрудников от COVID-19. На многих предприятиях показатель приблизился к 70%.

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