Нулевая видимость: дым от пожаров окутал Якутск

В регион привлечены дополнительные силы МЧС

В Якутии критическая ситуация с природными пожарами. В республике более 200 очагов возгорания. Дымом окутаны десятки населённых пунктов. На улицах Якутска густой смог, почти нулевая видимость. В воздухе превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ.

Нарушено авиасообщение - аэропорт города задерживает рейсы. Приостановлено движение судов по реке Лена. В тушении задействованы более двух тысяч человек, сотни единиц техники. Привлечены авиация и пожарные-десантники. Сотрудникам МЧС помогают военные и добровольцы, сообщает "ТВ Центр".

Стремительно растёт площадь природных пожаров в Карелии. Огнём охвачено более двух тысяч гектаров леса. В дыму Петрозаводск. В некоторых районах пламя подбирается вплотную к населённым пунктам - свои дома вынуждены были покинуть десятки жителей.

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