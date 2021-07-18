Новый поворот произошел в деле о шокирующем ДТП в Москве

Виновница аварии отправлена под домашний арест

В больнице умер трёхлетний мальчик, которого в пятницу вместе с его братом и сестрой на пешеходном переходе сбила машина. Трагедия произошла на западе Москвы. Самому старшему из детей было пять лет - от полученных травм он скончался через несколько часов после ДТП.

Место аварии – стихийный мемориал. Люди, потрясенные произошедшим здесь ДТП, несут игрушки и цветы, зажигают свечи. Друзья, знакомые, да и просто жители Солнцева таким образом выражают поддержку семье, потерявшей двух детей.

Трехлетний мальчик, у которого была диагностирована закрытая ЧМТ, сотрясение мозга и перелом ноги, скончался в реанимации накануне. Его двоюродного брата, приехавшего погостить из Вологды, врачи не смогли спасти в пятницу. Он скончался, не приходя в сознание через два часа после ДТП. Как только стало известно о втором погибшем, уголовное дело переквалифицировали. Водителю грозит до 15 лет колонии. Прокуратура взяла под контроль ход расследования.

18-летнюю виновницу аварии Никулинский суд заключил под домашний арест до 15 сентября. Экспертиза не подтвердила состояние опьянения. Известно, что девушка, управлявшая "Маздой", имеет стаж меньше года. Автомобиль получила в подарок за прилежную учебу. Случившееся объяснила тем, что в процессе движения не следила за дорогой, а "сидела в телефоне".

Эта авария - страшный сон любого водителя. Спальный район. Двухполосная дорога. Мама, бабушка и трое детей – двоюродные браться и их 9-месячная сестра – в коляске переходили дорогу в разрешенном месте. Автомобиль "Мазда" двигался в левом ряду. Не видя, что автомобиль справа, подъезжая к "зебре", притормозил, не сбавляя скорости, на полном ходу сбивает пешеходов. Братья –погодки скончались с интервалом в день. За жизнь третьей пострадавшей борются врачи. Семья, в которой случилась трагедия, многодетная. У родителей было пятеро детей.

Анастасия Мартынова, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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