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Число жертв наводнения в Германии превысило 150

11:15
  • воскресенье
  • 18 июля 2021

Пострадали - около 700

В Германии число жертв разрушительного наводнения выросло до 156. Пострадали почти 700 человек. Во многих районах введён режим ЧС. Такого в стране не было последние 20 лет. Из-за несработавшей системы оповещения жители оказались не готовы к натиску стихии. Накануне мощные ливни обрушились и на Чехию, Францию, Австрию. Реки вышли из берегов, в городах - сильные подтопления.
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Улицы австрийского города Халлайн напоминают бурлящие горные реки. Мощные потоки воды сбивают с ног людей и с лёгкостью переворачивают машины. Власти призывают население не выходить из квартир и, тем более, не спускаться в подвалы. Экстренные службы подняты по тревоге. Только этой ночью спасатели выезжали на вызовы более 500 раз.

География стихийного бедствия стремительно расширяется. В списке пострадавших стран теперь и Франция. Затоплены населённые пункты на востоке Пятой республики, включая Лион. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время вода будет прибывать. Пик паводка ожидается в середине дня. А в Бельгии, где стихия уже отступила, пытаются устранить катастрофичные разрушения. Многие районы до сих пор без света и телефонной связи. Полы и даже стены в домах покрыты толстым слоем ила и грязи.

Жертвами наводнения в Бельгии стали почти 30 человек. Ещё 20 числятся пропавшими без вести. Вторник объявлен в стране днём общенационального траура. В Германии вновь возросло число погибших. Уточнённая информация приходит едва ли не каждый час. В списке уже 156 фамилий.  Почти 700 человек пострадали. Но цифры могут меняться, предупреждают власти.

Как такое могло произойти, объяснила немецкая пресса. Сильнейшее за 20 лет наводнение случилось внезапно. Вроде бы отлаженная система предупреждения о ЧС оказалась не готова. Где-то оповещения не сработали вовсе. Где-то - сработали, но слишком поздно. В первые часы удара стихии в правительстве земли Северный Рейн - Вестфалия царили паника и хаос. Инфраструктуре нанесён колоссальный ущерб. В Баварии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из строя вышли сразу несколько ГЭС. Нарушено железнодорожное сообщение с Чехией.

И на этом фоне разгорается политический скандал. В его центре - Армин Лашет. Он главный кандидат на пост канцлера. Во время посещения региона президентом страны он стоял за его спиной и смеялся. Кадры облетели соцсети и вызвали шквал возмущения.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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