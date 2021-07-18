Опять "русский след"? Дипломаты США в Австрии пострадали от загадочных атак

Наши спецслужбы якобы используют против американцев некие микроволны

В США выясняют причину загадочной болезни, которая стремительно распространяется среди американских дипломатов - на этот раз в Вене. Госслужащие жалуются на внезапные головные боли и головокружения. Уже зафиксировано два десятка подобных случаев. Вашингтон предсказуемо увидел "русский след".

Сотрудники посольства США в Вене с размахом празднуют День Независимости. В кадр попадают и четырехметровые заборы - враг не пройдет - и бравые американские пехотинцы. Эти-то точно защитят! И вот буквально две недели спустя заокеанская пресса выходит с заголовками: спецслужбы США расследуют загадочные повреждения мозга у дипломатов в австрийской столице. Часть симптомов похожи на те, что испытывали американцы на Кубе. И что получило название "гаванский синдром".

По данным СМИ, более 130 американских дипломатов и военных, работавших за рубежом, столкнулись с загадочными проблемами. Впервые сигнал поступил с Кубы в 2016-м году. Затем о подобных случаях рапортовали из Китая и Европы. И даже из пригородов Вашингтона. Загадочные случаи всех недомоганий объяснили целенаправленным воздействием на дипломатов то ли радио-, то ли микроволнового оружия. И применила его, по версии Вашингтона, конечно же, Россия.

"Высокопоставленные чиновники в администрациях Трампа и Байдена подозревают, что русские несут ответственность за этот синдром. Их версия заключается в том, что сотрудники ГРУ нацеливают устройства с микроволновым излучением на официальных лиц США, возможно, для кражи данных с их компьютеров или смартфонов. И это нанесло серьезный вред людям, на которых они были нацелены", - пишут СМИ.

Доказательств традиционно никаких. Но звучит громко и красиво. Почти как сюжет для очередного голливудского блокбастера. Москва воздействует на американских дипломатов таинственными лучами. Жертв сначала подташнивает, у них кружится голова, побаливает шея, но самое страшное наступает потом - их начинают посещать суицидальные мысли. Американские СМИ легко объясняют аудитории, почему якобы очередной случай атаки произошел именно в Вене:

"Вена издавна была логовом шпионов. В городе находится множество представительств крупных организаций, в которых работают официальные лица со всего мира, имеющие доступ к информации, представляющей интерес для американских и иностранных разведывательных служб. Традиционно службы внутренней безопасности Австрии закрывают глаза на операции внешней разведки на австрийской земле до тех пор, пока эти операции не угрожают интересам Австрии".

Австрийцам припомнили и отказ высылать российских дипломатов после лондонского инцидента со Скрипалями. И даже историю трехлетней давности, когда Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел республики. Неспроста русские так любят эту страну, делают глубокомысленные выводы с намеком ведущие американские СМИ.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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