В России выявили 25018 новых случаев коронавируса

Растет число желающих сделать прививки

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 25 тысяч 18 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 18 тысяч 886 человек. Как в воскресенье заявил Сергей Собянин, в борьбе с инфекцией, в том числе со штаммом "Дельта", эффективно помогает вакцинация. По иммунизации Москва - один из лидеров в стране. Благодаря этому власти идут на смягчение ограничений.

Эпидемиологическая обстановка в столице выравнивается. На этой неделе число заболевших в ежесуточных сводках оперативного штаба на 20, а то и 30 процентов меньше, чем на предыдущей. Такого результата удалось достичь благодаря вакцинации. Главное, чтобы этот процесс не останавливался и люди так же массово продолжали делать прививки. Тем более, что анализ и наблюдение за вакцинированными, заявил сегодня Сергей Собянин, дают все основания уверенно говорить - российские препараты эффективны против индийского штамма "дельта. Это подтверждают и врачи.

Опасность заболеть коронавирусом все еще велика, предупреждают врачи. А тяжелые осложнения могут наступить у людей, которые никогда не жаловались на здоровье. Вирус ведет себя непредсказуемо.

"Сейчас происходит очень интересный момент, на фоне лечения наступает вроде бы мнимое улучшение на четвертый- пятый день, потом, к восьмому- девятому, картина прогрессирует, осложняется дыхательная недостаточность, состояние резко утяжеляется, что требует активного применения иммунологических, препаратов и гормонов", - рассказал заместитель главного врача больницы им Ф. Иноземцева Сергей Андреев.

Оказаться под аппаратом ИВЛ не хочет никто. В подмосковных Мытищах - ажиотаж в торговом центре, где развернут мобильный медпункт. Желающих сделать прививки - сотни. Как и в Башкирии. В Уфе начал работать крупнейший в Приволжском федеральном округе центр вакцинации. Главное достоинство, говорят люди - очереди проходят очень быстро. Одновременно горожан принимают 20 медицинских бригад. Сегодня уже все понимают, для чего необходима массовая иммунизация.

В Новокузнецке на помощь врачам приехали волонтеры. 28 студентов-медиков из 14 российских регионов. Персонала в городских больницах, где развернуты ковидные отделения, не хватает. Поэтому часть нагрузки студенты взяли на себя. Берут мазки для ПЦР-тестов, делают прививки. И даже помогают ухаживать и наблюдать за больными в "красных зонах".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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