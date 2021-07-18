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Появилось видео с места столкновения поездов в Амурской области

12:08
  • воскресенье
  • 18 июля 2021

Возбуждено уголовное дело

В Амурской области выясняют обстоятельства лобового столкновения двух грузовых поездов. Утром спасатели нашли тело третьего погибшего.
В Приамурье столкнулись два грузовых поезда

ЧП произошло накануне на железнодорожном перегоне Улак - Эльга. Это техническая ветка, которую угледобывающие компании используют для перевозки грузов, сообщает "ТВ Центр".

По предварительной версии, у одного из машинистов случился сердечный приступ. Жертвами трагедии стали три человека. Ещё троих госпитализировали. При столкновении несколько вагонов сошли с рельсов. Сейчас пути восстанавливают.

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