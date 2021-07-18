ЦИК заверил списки кандидатов для участия в выборах в Госдуму

Голосование пройдет в сентябре

Завершился один из основных этапов подготовки к осенним выборам в Госдуму. Накануне на заседании Центризбиркома члены комиссии заверили перечень кандидатов по партийным спискам. Необходимые документы для регистрации подали 7 политических объединений. Также продолжается работа по подготовке других избирательных кампаний. В том числе выборов глав регионов, которые пройдут в 9 субъектах, сообщает "ТВ Центр".

"Региональными отделениями 13 политических партий выдвинуты 46 кандидатов на сей момент. Процесс идёт, очень активно. Наибольшее количество кандидатов на указанных выборах выдвинуто в Хабаровском крае и Ульяновской области. По 8 кандидатов. В республике Тыва - 7. То есть довольно высокая конкуренция предполагается практически во всех субъектах, где будут проходить выборы высших должностных лиц", - сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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