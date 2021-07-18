Десятки российских спортсменов вылетели на Олимпиаду в Токио

Игры стартуют уже совсем скоро
Считанные дни остаются до одного из главных спортивных событий этого лета - Олимпийских игр. Уже в следующую пятницу они стартуют в Японии.
Из Владивостока в Токио в воскресенье вылетели российские спортсмены. Это сборные по стрельбе из лука, баскетболу и стендовой стрельбе. Всего - 29 человек. По прибытии у них будет достаточно времени на акклиматизацию и финальные тренировки, сообщает "ТВ Центр".
Первые комплекты наград по этим дисциплинам разыграют уже в следующую субботу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram