Десятки российских спортсменов вылетели на Олимпиаду в Токио

Игры стартуют уже совсем скоро

Считанные дни остаются до одного из главных спортивных событий этого лета - Олимпийских игр. Уже в следующую пятницу они стартуют в Японии.

Из Владивостока в Токио в воскресенье вылетели российские спортсмены. Это сборные по стрельбе из лука, баскетболу и стендовой стрельбе. Всего - 29 человек. По прибытии у них будет достаточно времени на акклиматизацию и финальные тренировки, сообщает "ТВ Центр".

Первые комплекты наград по этим дисциплинам разыграют уже в следующую субботу.

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