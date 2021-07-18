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МЧС призвало смягчить правила разведения костров на дачах

13:03
  • воскресенье
  • 18 июля 2021

Предложения направлены в правительство

Дачникам следует разрешить сжигать сухую траву на индивидуальных земельных участках на расстоянии 15 метров от строений. С таким предложением в кабмин обратилось МЧС России.

При этом, если траву сжигают в бочках или мангалах, минимальное расстояние от построек может быть сокращено до 10 метров, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что за пал сухой травы, сжигание мусора, а также другие нарушения правил пожарной безопасности дачникам грозит штраф. Кроме того, если в регионе проживания введен противопожарный режим, то о жарке шашлыков на участке и вовсе придется забыть.

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