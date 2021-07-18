Более трети россиян выступили против четырехдневной рабочей недели

За - почти 45% опрошенных

Идею введения четырехдневной рабочей недели на данный момент поддерживают 44% россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования сервиса Superjob.

"Против выступают 34% опрошенных, их основной довод - вероятное падение доходов", - отмечается в исследовании. В то же время более 60% опрошенных уверены, что смогли бы выполнять такой же объем работы за четыре дня, что и за пятидневную неделю.

Ранее Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе. По его мнению, постепенное движение к сокращению трудового времени было бы разумным, однако делать это следует без вреда для экономики.

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