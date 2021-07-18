Британия подготовила тайную миссию против России и Китая

Будут задействованы сразу два спецподразделения

Британский спецназ начинает готовиться к противодействию России и Китаю. Об этом газете Times заявили представители Королевской морской пехоты.

Сразу два спецподразделения - особая десантная и лодочная службы - сосредоточатся на сдерживании так называемых "крупных государственных противников". Это часть нового подхода к нацбезопасности Великобритании. Подразделения получат средства и время для подготовки к задачам повышенного риска, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, в марте комитет по обороне Палаты общин выпустил спецдоклад под названием "Устаревающие и уступающие". Так эксперты охарактеризовали военную технику королевства. Как отмечали авторы документа, если Великобритания решит сражаться даже с равным противником, то непременно проиграет бой.

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