Появилось видео нападения медведя на дрессировщицу в Кузбассе

Инцидентом заинтересовался СК

Во время циркового представления в Кемеровской области на дрессировщицу трижды напал медведь. Кадры выступления появились в соцсетях.

Хищник должен был танцевать, стоя на двух лапах, изображая "зайца". Однако вместо этого схватил дрессировщицу за ногу. При помощи поводка работники цирка оттащили медведя, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на агрессивное поведение зверя, представление продолжилось. Через несколько минут, во время номера с прыжками через кольцо, животное снова напало на женщину. Когда медведя отвели на безопасное расстояние, он предпринял последнюю попытку броситься на дрессировщицу.

Выступлением цирковой труппы из Саратова заинтересовались в Следственном комитете. Проводится проверка.

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