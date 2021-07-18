Объявлены победители Каннского фестиваля

Высшую награду получила Джулия Дюкорно

В Каннах объявили победителей 74-го международного кинофестиваля. "Золотой пальмовой ветви" удостоена Джулия Дюкорно. Французский режиссер и сценарист получила ее за драму "Титан", сообщает "ТВ Центр".

Дюкорно стала второй женщиной за всю историю фестиваля, получившей высшую награду. Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм Юхо Куосманена "Купе номер шесть". Картина была снята в России при поддержке нашего Минкульта.

С победой финского кинорежиссера поздравила глава министерства Ольга Любимова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram