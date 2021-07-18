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Одну из самых больших школ Москвы откроют в районе Левобережный

14:50
  • воскресенье
  • 18 июля 2021

Об этом сообщил мэр столицы

Одну из самых больших школ Москвы планируют открыть в сентябре этого года. Об этом рассказал в воскресенье мэр Сергей Собянин в социальной сети.

Учебное заведение расположено на севере столицы в районе Левобережный. Оно сможет принять почти две тысячи детей. Эта школа станет и одной из самых удобных.

Современное здание площадью более 30 тысяч квадратных метров строилось по индивидуальному проекту. Его разделили на три секции - для начальных, средних и старших классов. Для учеников оборудовали несколько спортзалов, кино и фото лаборатории, кабинеты робототехники, вокальную студию. Во дворе расположили амфитеатр. Школу также смогут посещать дети из соседнего района Ховрино.

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